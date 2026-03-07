Ein Schiffbruch. Eine abgelegene Insel.

Ein Magier, der seine Vergangenheit nicht vergessen kann.

Und eine Welt, in der niemand nur eine Rolle spielt.

Mit »Sturm« schuf Shakespeare ein schillerndes Spätwerk zwischen Märchen, Machtspiel und grotesker Komödie. In der Inszenierung der tri-bühne treffen poetische Sprachbilder auf abrupte Perspektivwechsel, melancholische Momente auf absurden Humor und clowneske Situationen.

Die Insel wird dabei zum Ort innerer und äußerer Kämpfe: Erinnerungen tauchen auf, Identitäten geraten ins Wanken, Bündnisse verschieben sich ständig. Figuren erscheinen doppelt, widersprechen sich selbst oder verlieren die Kontrolle über ihre eigenen Geschichten.

Zwischen Zauber, Täuschung und Rebellion entsteht ein vielschichtiger Theaterabend, der Shakespeares Text zugleich ernst nimmt und spielerisch zerlegt. Komik entsteht dort, wo Macht ins Lächerliche kippt, Sprache versagt und aus Kontrolle plötzlich Chaos wird.

So zeigt sich »Sturm« als gleichermaßen poetisches wie anarchisches Theaterstück – in einer poetischen Bearbeitung für ein kleines Ensemble, voller Witz, Dunkelheit und überraschender Zärtlichkeit.