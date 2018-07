Sturmfrei U18

× Erweitern Top10 Ü30 Party

Einlass ab 16 Jahren, mit U18 Vereinbarung und Personalausweis ist der Aufenthalt bis 4 Uhr.

KLANG|RAUM: Mixed Music by Ünam

Snapchat. Du bist endlich in der Lage die sinnlosesten und vor allem hässlichsten Bilder überhaupt zu verschicken, ohne auch nur einen Gedanken daran zu verschwenden, dass Dich die andere Person jetzt in der Hand hat. Schlimmer geht aber einfach immer. Mit dem hässlichsten Filter sieht man aus wie ein Toastbrot oder wie ein übergewichteter Panda. So dämlich das auch sein mag, wir feiern es ziemlich!