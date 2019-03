► GEÖFFNET AB 20 UHR!

► EINLASS AB 16 JAHREN, MIT U18 VEREINBARUNG*

► EINLASS AB 16 JAHREN, MIT PARTYPASS*

► GETRÄNKE IM ANGEBOT

★ DAS WIRD MEGA ★

Vorab erhalten alle angemeldeten ABI-Stufen 5€ Getränkegutscheine, die an Mitschüler, Freunde und Bekannte verteilt werden können. Für jeden Gutschein, der an der Sturm|Frei Abi Edition an uns zurückkommt, spendieren wir der Stufe / Klasse 2€ für die ABI-Kasse!

★ DAS WIRD ULTRA MEGA ★

Wir legen noch einen drauf! Unser Partner Animus Travel spendiert jeder angemeldeten ABI-Klasse einen 1250€ Gutschein für die ABI-Abschlussreise! ***

Meldet eure Schule jetzt an:

►via Mail m.altenburger@top10nightlife.de

►via Facebook oder Instagram Message

►via Whatsapp 0157 77347050

Bereits angemeldete Schulen:

►Eduard-Spranger-Schule

►Evangelisches Firstwaldgymnasium

►Geschwister Scholl Schule Tübingen

►Mathilde Weber Schule Tübingen

►Carlo Schmid Gymnasium Tübingen

►Eugen Bolz Gymnasium Rottenburg

Einlass ab 16 Jahren, mit U18 Vereinbarung* und Personalausweis ist der Aufenthalt bis 4 Uhr erlaubt.

DOWNLOAD U18 Formular:

http://top10-tuebingen.de/events/sturmfrei---abi-edition---u18-2019-02-22

KLANGRAUM:

Black & Mixed Music by Dj-Kushi

KLUBRAUM:

House, Edm & Electro by Zenemy