Stusslichter - Impro trifft Musik!

Improvisationstheater.

Die Stusslichter kommen wieder nach Bönnigheim, mit neuer Rezeptur: diesmal mit Gesang!

Wie gewohnt entwickeln die Spieler aus den Inspirationen der Zuschauer zauberhafte, skurrile und komische Szenen. Ohne Skript und ohne Vorbereitung wissen sie dennoch, was sie tun! Unterstützt von dem grandiosen musikalischen Allrounder Michael Fiedler werden sie Ihnen einen fröhlichen und unterhaltsamen Abend bereiten.

Spontan, einzigartig, laut und liederlich…. jede Szene und jeder Song ein Unikat.

Mit Ihren Stichworten und den Stusslichter-Stimmen entsteht pure Energie!

Erleben Sie von schief bis schräg – musikalische Selbstüberschätzung live.