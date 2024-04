Sons do Brasil do século XIX

Konzert mit Musik, die der bayerische Naturforscher Carl Friedrich Philipp von Martius im Brasilien des frühen 19. Jahrhunderts vorfand

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum 200-jährigen Jubiläum der deutschen Einwanderung in Brasilien laden das Generalkonsulat von Brasilien in München und das Brasilianische Honorarkonsulat in Stuttgart herzlich zum Konzert mit brasilanischen Klängen des 19. Jahrhunderts ein.

„Musik genießt von Brasilianern große Wertschätzung, […] und diese Musik kann durchaus eine gewisse Vollkommenheit erreichen. Brasilianer haben mit Portugiesen einen ausgeprägten Sinn für gefällige Melodien gemein.“ (von Martius).

Dies war der erste Eindruck, den der bayerische Naturforscher, Botaniker und Ethnograph Carl Friedrich Philipp von Martius bei seiner Ankunft in Brasilien im Jahr 1817 gewann. Auf Einladung von Prinzessin Maria Leopoldina (der späteren Kaiserin von Brasilien) unternahmen Von Martius und sein Forschungsgefährte Johann Baptist von Spix eine dreijährige Forschungsreise zum Amazonasgebiet, die für die Kenntnis der Flora des Landes von großer Bedeutung sein sollte. Schon bald nach ihrer Rückkehr widmeten sich Spix und Martius der Herausgabe der drei Bände von Reise in Brasilien in den Jahren 1817 bis 1820, die wertvolle Beschreibungen, nicht nur der üppigen Natur, sondern auch der Bräuche der damaligen Gesellschaft beinhalten.

Diese Publikationen sind eine wertvolle Informationsquelle für die Musikgeschichtsschreibung. Von Martius war ein dilettierender, jedoch leidenschaftlicher Musiker und widmete mehrere Abschnitte seines Berichts der Beschreibung der musikalischen Spielweisen, denen er in Brasilien begegnete, sowohl der geistlichen Musik als auch der Volks- und Hausmusik. Er veröffentlichte mitunter einen Anhang mit dem Titel – Brasilianische Volkslieder und indianische Melodien – mit musikalischen Transkriptionen; eine der seltenen Quellen für brasilianische Lundus-Melodien zu Beginn des 19. Jahrhunderts.

Das Konzert besteht aus der Präsentation von Werken, die in den Berichten von Martius erwähnt werden, sowie aus Auszügen aus den Berichten und Bildern anderer Reisender aus ebendieser Zeit (z. B. Johann Moritz Rugendas), die die von Martius erwähnte musikalische Spielweise und Instrumente beinhalten. Ziel ist es, die Visionen, Eindrücke und Klänge, die ein bayerischer Reisender zu Beginn des 19. Jahrhunderts in Brasilien erlebte, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Programm

Zulima – Ouverture

Marcos Portugal (1762-1830), Bearbeitung: Rodrigo Morte

3 Motetten (Kirchenmusik)

Pfr. José Maurício Nunes Garcia (1767-1830)

Abertura em Ré

Pfr. José Maurício Nunes Garcia, Bearbeitung: Rodrigo Morte

Beijo a mão que me condena

Pde. José Maurício Nunes Garcia

Acaso são estes

Anon. / gesammelt von Carl Friedrich Philipp von Martius

Por que me dizes chorando

Joaquim Manoel da Câmara (1780?-1840?), Transkription: Sigismund Neukomm (1778-1858)

De mal a pior

Anonym / gesammelt von Georg Heinrich von Langsdorff, Bearbeitung: Sérgio Paulo Ribeiro de Freitas

Lundu da Bahia

Anonym / gesammelt von Antonio Vieira dos Santos, Bearbeitung: Marcos Holler

Lundum

Anonym / gesammelt von Carl Friedrich Philipp von Martius, Bearbeitung: Silvino Almeida

Lundu com naturalidade de conversa

Anonym / gesammelt von Mário de Andrade, Bearbeitung:Marcos Holler

A Marrequinha

Francisco Manoel da Silva (1795-1865)

Lá no largo da Sé Velha

Cândido Ignácio da Silva (1800-1838)

O amor brazileiro

Sigismund Neukomm, Bearbeitung: Bruno Lima

Kurzes Responsorium für die Vesper am Fest des heiligen Petrus von Alcântara

D. Pedro I (1798-1834), Bearbeitung: Marcos Holler

Besetzung

Violine: Waleska Sieczkowska, Nora Eder

Viola: Umberto Grillo

Violoncello: Anderson Fiorelli

Sopran: Tabea Mitterbauer

Contralto (Alt): Johanna Zeitlhöfler

Tenor: Gabriel Henrique

Bass: Micha Matthäus

Gitarre, Machete: Silvino Almeida

Perkussion: Mariano González

Leitung: Marcos Holler