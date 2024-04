Erzählt uns von Freiheit

Freiheit ist eine Sehnsucht der Menschen zu allen Zeiten und überall in der Welt, auch hier, auch jetzt. In schwierigen Zeiten entdecken wir die wichtigsten Themen und Aspekte des Lebens neu und empfinden das Bedürfnis, uns mit anderen darüber auszutauschen. Mit mündlich und frei erzählten Geschichten ist der Austausch direkt, leicht, persönlich und befreiend.

In dieser Erzählwerkstatt nähern wir uns einzelnen Geschichten über die verschiedenen Formen von Freiheit in praktischen Übungen, spielen uns darstellerisch frei, verlassen Konventionen, experimentieren mit der Freiheit beim Erzählen.

Egal, ob wir erste Schritte beim mündlichen Erzählen gehen oder viel Erfahrung mitbringen, verlassen wir mutig Wohlfühlzonen und lernen auch Grenzen zu setzen, um unsere eigene, innere Freiheit zu schützen. Die Freude an der Geschichte, die Freude am Erzählen, am Teilen leitet uns und wir vergrößern damit auch die Freiräume unserer Zuhörer:innen.

Christine Lander ist seit 2007 als Bühnenerzählerin solo, im bilingualen Duo oder mit Musiker:innen und mit vielfältigen Stoffen unterwegs. Sie hat in Berlin Geschichte und Südasienwissenschaften an der Humboldt-Universität (M.A. 2003) und Theaterpädagogik an der Universität der Künste – UdK (M.A. 2006) studiert. Sie lehrt das künstlerische Erzählen an der UdK, in der Erzählkunst e. V. und an der Sommerakademie Marburg und co-kuratiert die Reihe „Geschichtentheater“ am Humboldt-Forum in Berlin.