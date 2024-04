Christine Lander erzählt in ihrem Programm „Spurlos“ ein reales Erlebnis und andere Geschichten vom Verschwinden, von Mut und Freiheitsliebe.

Syrien 2010: Die Geschichte beginnt an einem Ort, der sich der bedingungslosen Gastfreundschaft verschrieben hat, dem interreligiösen Dialog und einem kompromisslosen Frieden. Doch versandet ein Weg im irgendwo. Zwei wissen nicht weiter. Plötzlich und unerwartet hängt das Leben am seidenen Faden. Das Schicksal wendet sich.

Christine Lander ist seit 2007 als Bühnenerzählerin solo, im bilingualen Duo oder mit Musiker*innen und mit vielfältigen Stoffen unterwegs. Sie hat in Berlin Geschichte und Südasienwissenschaften an der Humboldt-Universität und Theaterpädagogik an der Universität der Künste studiert. Sie lehrt das künstlerische Erzählen an der UdK, in der Erzählkunst e. V. und an der Sommerakademie Marburg und co-kuratiert die Reihe „Geschichtentheater“ am Humboldt-Forum in Berlin.

Im Anschluss an die Erzählungen zeigt Prof. Dr. Katrin Knopp, dass die Freiheit der Kunst keine Erfindung der Moderne ist, sondern seit jeher zur menschlichen Kultur und auch zur Religion gehört. Katrin Knopp ist Kunsthistorikerin und Professorin für Kunst- und Designwissenschaften an der HfK+G Stuttgart.