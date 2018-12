Stuttgart ∙ Face „Ime" - Tour 2019

Wenn sich die » Freunde von Niemand « alle Jahre wieder auf einen mehrtägigen Trip über die Autobahnen unserer Bundesrepublik begeben, dann hat dieses Unternehmen zumeist wenig mit einer herkömmlichen Rap-Tournee zu tun:

Zu besonders ist die authentische Darbietung ihrer einzigartigen Attitüde in der Live-Situation, zu emotional sind die fortwährenden Begegnungen mit ihrer kompromisslos-treuen und über das Land verteilten Fanbase. In der Vergangenheit war es bei weitem keine Seltenheit, dass feucht-fröhliche Abende auf den Konzertreisen der Mainstädter zu wahrhaft unvergesslichen und fulminant-spannungsgeladenen Erlebnissen wurden, die sich eher durch ausgelassenes Headbanging, denn durch lässiges Kopfnicken auszeichneten und in ihrer Außenwirkung wohl vielmehr wie Rock-Konzert-artige Messen ausgesehen haben müssen. Wer im Nachgang über den Durchdreh-Faktor vergangener FvN-Familienfeste berichtete, wird dies nicht getan haben, ohne dabei den Namen Face besonders hervorzuheben.

Nachdem er in den vergangenen Monaten als Support-Act auf den erfolgreichen Tourneen seiner beiden Label-Kollegen Vega und BOSCA konstant zu überzeugen wusste, steht zu Jahresbeginn 2019 nun endlich seine erste Headliner-Tournee an. Mit seinem neuen Album im Gepäck will der Frankfurter nun im Alleingang die Bretter der großen deutschen Städte zum beben bringen. Dass er der Konzertreihe den Namen »ICH MACH EKELHAFT« gegeben hat, spricht nur einmal mehr dafür, dass sich seine Anhänger auf stattlich eskalative Abrisse einstellen können …