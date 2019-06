Stuttgart bewegt: Kohl vom Kiez sta(d)tt aus China

„Kohl vom Kiez sta(d)tt aus China“ kostenloser Stadtspaziergang am 9. Juli im Rahmen von „Stuttgart bewegt“ Treffpunkt um 18 Uhr Kulturinsel, Güterstraße 4, Stuttgart Bad Cannstatt kostenfreies Angebot, ohne Anmeldung

Am Dienstag, den 9. Juli um 18 Uhr macht sich „Stuttgart bewegt“ auf den Weg ins Grün hinaus. Beim letzten Termin vor der Sommerpause widmet sich die Veranstaltungsreihe der StadtbauAkademie für junge Erwachsene dem urbanen Gärtnern. Urban Gardening ist groß im Rennen – in Stuttgart jedoch bisher nicht offensichtlich im Stadtbild vertreten, obwohl das Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung sogar eine Förderung für urbane Gärten vergibt.

Das Urban Gardening Projekt „Inselgrün“ wurde bereits 2012 auf der Kulturinsel in Stuttgart Bad Cannstatt gegründet. Es ist eines der ersten seiner Art und bietet den Mitgärtner*innen rund um die Uhr die Möglichkeit, ihren grünen Daumen kennenzulernen. Unter dem Motto „Kohl vom Kiez sta(d)tt aus China“ werden wir den Garten der Kulturinsel besuchen und darüber sprechen wie man mit Urban Gardening die lokale Nahversorgung ergänzt, das Stadtklima verbessert und das Gemeinschaftsleben stärkt.

Durch das Bebauungsprojekt Neckarpark wird das „Inselgrün“ ab Oktober 2019 von seinem ursprünglichen Platz weichen müssen. Das Projekt kann jedoch für die nächsten drei Jahre durch eine Förderung vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) weiterbestehen.

Wie und wo der Nachbarschaftsgarten weitergeführt werden kann und welche Qualitäten er für das umliegende Quartier schafft wird unter Moderation von Dörte Meinerling, Architektin und Stadtplanerin vom Büro planbar³, erläutert. Gemeinsam mit Stephanie Küster, welche den Garten betreut, Clarissa Luciano Esposito von der Kulturinsel und Johannes Rentsch vom Amt für Stadtplanung und Wohnen, Abteilung Stadtentwicklung wird bei Getränken diskutiert, welche Möglichkeiten und Chancen urbane Gärten einer Stadt wie Stuttgart bieten.

Welche Orte bewegen Euch? Kommt mit auf einen unserer Streifzüge durch die Stuttgarter Stadträume! Stuttgart bewegt in jeder Hinsicht. Ganz egal, wo man sich befindet, es werden Emotionen geweckt. Gemeinsam im Gespräch mit Expert*innen finden wir heraus, was diese Orte so besonders macht. Wir sehen die Stadt dabei mit neuen Augen, reisen gedanklich in die Zukunft und entdecken verborgene urbane Qualitäten. Wir hinterlassen Zeichen, nehmen Atmosphären wahr und posten unsere Erfahrungen und Eindrücke mit dem Hashtag #stuttgartbewegt auf Instagram, sodass die besichtigten Orte auch zukünftig für Gesprächsstoff sorgen.

„Stuttgart bewegt“ ist eine Veranstaltungsreihe der StadtbauAkademie für junge Erwachsene und findet alle zwei Monate statt. Es werden aktuelle Themen zu Städtebau und Stadtplanung in Stuttgart diskutiert. Auch übergreifende, gesellschaftliche Fragen von Urbanität oder Perspektiven der Stadtentwicklung stehen im Fokus.

Die StadtbauAkademie ist eine in Kooperation mit der Wüstenrot Stiftung.„Kohl vom Kiez sta(d)tt aus China“

Dienstag, 9. Juli 2019, 18 Uhr,

Treffpunkt: Kulturinsel, Güterstraße 4, Stuttgart Bad Cannstatt, kostenfreies Angebot, ohne Anmeldung