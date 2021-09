Stuttgart Burlesque FESTIVAL – Grand Gala / Sunday Show

× Erweitern Burlesque Festival

Herzlich willkommen in der glitzernden Welt des Burlesque!

Das jährlich stattfindende Stuttgart Burlesque Festival geht in seine sechste Runde und die Veranstalter Fanny di Favola, Raunchy Rita und Elmar Jäger präsentieren zusammen mit dem Friedrichsbau Varieté ein abwechslungsreiches, spektakuläres Bühnenprogramm mit den angesagtesten Protagonistinnen des Genres. Aufreizend, stilvoll, humorvoll und charakterstark setzen sich die eleganten Damen – und Herren – in Szene und manifestieren sich eindrucksvoll unter Zuhilfenahme von Pailletten, viel Glitzer und Stilettos. Und das Publikum ist stets ein Teil hiervon: Es wird geklatscht, getanzt, gejubelt und gefeiert! Denn Burlesque ist tatsächlich noch viel mehr als reine Bühnenkunst, es ist vielmehr ein selbstbewusstes Bekenntnis zur Schönheit, welche in allen Menschen steckt und sich nicht um gängige Konventionen und Ideale schert. Sichern Sie sich also jetzt schon Tickets für dieses glanzvolle Fest der kunstvoll-frivolen Varietékunst mit Burlesque, Akrobatik und Livemusik. Wie gewohnt wird sich die Gastronomie Schmücker um das leibliche Wohl der Gäste sorgen.