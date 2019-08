Stuttgart Burlesque Festival 2019

× Erweitern Burlesque Festival

Herzlich willkommen in der glitzernden Welt des Burlesque!

Zum nunmehr vierten Mal bringen die Veranstalter Fanny di Favola, Raunchy Rita und Elmar Jäger im Rahmen des Stuttgart Burlesque Festivals ein mehrtägiges, bombastisches Programm auf die Bühne, das vor außergewöhnlichen Künstlern, Sexappeal und Sensationen nur so strotzt.

Burlesque ist in aller Munde – und es ist noch lange kein Ende in Sicht. Die Bewegung ist mittlerweile aus ihrer Nische geschwappt und das Publikum feiert frenetisch die Wiedergeburt der frivolen Varieté-Kunst. Das langsame Entblättern wird auf kunstvoll-humorige Weise zelebriert und dabei geht es um viel mehr als nur nackte Haut. Selbstbewusst und stilvoll, so präsentieren sich die Künstlerinnen und Künstler. Die Zuschauer lieben die Darstellungsform, in der Individualität und Natürlichkeit im Fokus steht.

Fanny Di Favola, Raunchy Rita und Elmar Jäger teilen ihre Passion nun zum vierten Mal beim großen Stuttgart Burlesque Festival und bringen an drei Tagen ein explosives Programm in den Kessel. Das Publikum darf sich freuen auf die volle Packung Burlesque mit Glamour, Glitzer und Rock’n Roll. An zwei Abenden wird in zwei höchst unterschiedlichen Shows die frivole Entkleidungs-Kunst gefeiert. Die hochkarätigen Performer treten aber nicht nur ins Scheinwerferlicht auf der Bühne, sondern bieten auch Workshops zum Mitmachen am dritten Tag des Festivals an.

_____________________________________________

Stuttgart Burlesque Festival – CONTEST NIGHT

FR 04.10.2019 - Club Universum Stuttgart - Einlass: 20h, Beginn 21h

Burlesque meets Rock’n’Roll! Die CONTEST NIGHT des Stuttgart Burlesque Festival im Club Universum am Charlottenplatz steht ganz im Zeichen der Vielfalt, die Burlesque zu bieten hat. Es gilt am Ende des Abends um nichts weniger als die „Queen of Burlesque Stuttgart 2019“ zu küren.

Aus ganz Europa und der Welt haben sich Dutzende Burlesque-Künstlerinnen und Künstler für die Teilnahme an diesem Wettbewerb beworben. Von den Veranstaltern wurden die zehn interessantesten und spannendsten Shownummern ausgewählt. Eine renommierte Künstler-Jury wird ganz genau hinsehen und auch Sie dürfen mitentscheiden! Welcher Act war am humorvollsten? Am glamourösesten? Am innovativsten? Am wildesten? Entscheiden Sie mit und seien Sie live dabei!

Mitwirkende u.a.:

Blanche de Moscou Imi Silly Noir La Big Bertha La Loba Lucía Maddalena Madcat Terracina Maico Tsubaki 椿舞子 Rudy Ruby Setty Mois Miss Sugar Rush Velvet Jones Davide Azzurro Fumo

Wichtig: Die Veranstaltung ist vorwiegend bestuhlt, es besteht jedoch kein Anspruch auf einen Sitzplatz.

_____________________________________________

Stuttgart Burlesque Festival – GRAND GALA

SA 05.10.2019 - Friedrichsbau Variete Stuttgart - Einlass: 20:30h, Beginn 21:30h

Herzlich willkommen zum Höhepunkt des größten Burlesque Event Süddeutschlands – der GRAND GALA im Friedrichsbau Varieté! Zum nunmehr vierten Mal laden die Stuttgarter Burlesque-Tänzerinnen Fanny di Favola und Raunchy Rita sowie Veranstalter Herr Jäger zu diesem aufregend-glanzvollem Bühnenspektakel der Extraklasse. Wird es glamourös? Ja! Wird es frivol? Aber ja! Wird es atemberaubend? Mit Sicherheit! Das langsame Entblättern wird von den aktuell hochkarätigsten Burlesque Stars der Szene auf kunstvolle Weise zelebriert und jede Hülle, die fällt, wird vom Publikum frenetisch bejubelt.

Unterstützt von Sascha Kommer und seinem Orchester, einer hochkarätigen Moderation und außergewöhnlicher Artistik wird dieser Abend ein unvergessliches Erlebnis, der seinesgleichen sucht. Außerdem wird sich die Gastronomie Schmücker um das leibliche Wohl der Gäste sorgen.

Mitwirkende u.a.:

Scarlett Martini Alekseï Von Wosylius Mara De Nudée Die Gl'Amouresque Cleopantha Marlene Kiepke Nela Angelic Franziska Lötscher Jöhnk Sascha Kommer Koko La Douce Champagne Mademoiselle ?

Das gesamte Künstler Lineup, sowie Informationen zu den Festival Workshops am Sonntag, den 06. Oktober finden Sie unter www.stuttgart-burlesque-festival.de