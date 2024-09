Stuttgart Burlesque Festival Grand Gala

Das burlesque Jahreshighlight erwartet Sie: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Stuttgart Burlesque Festivals im renommierten Friedrichsbau Varieté!

Die Planungen für das nächste Stuttgart Burlesque Festival haben bereits begonnen und wie immer haben es sich die VeranstalterInnen Fanny di Favola, Raunchy Rita, Herr Jäger mit dem Friedrichsbau Varieté zum Ziel gemacht, Ihnen die beste Burlesque-Show des Jahres zu bieten. Soviel sei schon verraten: Es wird wieder wunderschön, berauschend, provokativ, elegant, atemberaubend – und so viel mehr!

Am Samstag, 5. Oktober und Sonntag 6. Oktober treffen sich im Friedrichsbau Varieté die Crème da la Crème der frivolen Unterhaltungskunst, internationale Artisten sowie Live Musik vom Allerfeinsten. Wir laden die spektaulärsten Showacts, um Ihnen die Sinne zu rauben. Schmeißen Sie sich in Schale und lassen Sie sich in eine andere Welt entführen – we come to burlesque you!