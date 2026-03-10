Stuttgart Burlesque Festival - GRAND GALA

Das renommierteste Burlesque-Festival im süddeutschen Raum geht in die elfte Runde – an zwei Abenden im Friedrichsbau Varieté!

Seit über einem Jahrzehnt zelebrieren die Veranstalter Fanny di Favola, Raunchy Rita & Herr Jäger gemeinsam mit dem Friedrichsbau Varieté die verführerische Kunst des Schönheitstanzes im großen Stil. Mit künstlerischem Pioniergeist und internationalem Anspruch haben sie das Festival unter die Top-Events Europas katapultiert und damit Burlesque in Stuttgart auf höchstem Niveau etabliert. Längst ist das Festival ein kultureller Fixpunkt und erfreut sich weit über die Grenzen der Stadt hinaus größter Beliebtheit.

Im Jahr 2026 erwartet das Publikum ein ebenso glamouröses wie vielfältiges Line-up, das Burlesque in all seinen Facetten feiert – von Sinnlichkeit über Extravaganz bis hin zu Humor und artistischen Überraschungen. An zwei Abenden, am Samstag, 3. Oktober, und Sonntag, 4. Oktober 2026, bringt die internationale Weltklasse des Burlesque die Bühne des Friedrichsbau Varietés erneut zum

Strahlen.

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