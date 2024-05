So, 06.10.2024 um 18 Uhr

STUTTGART BURLESQUE FESTIVAL – SUNDAY SHOW

Das burlesque Jahreshighlight erwartet Sie: Herzlich willkommen zur neunten Ausgabe des Stuttgart Burlesque Festivals im renommierten Friedrichsbau Varieté!

Die Planungen für das nächste Stuttgart Burlesque Festival haben bereits begonnen und wie immer haben es sich die VeranstalterInnen Fanny di Favola, Raunchy Rita, Herr Jäger mit dem Friedrichsbau Varieté zum Ziel gemacht, Ihnen die beste Burlesque-Show des Jahres zu bieten. Soviel sei schon verraten: Es wird wieder wunderschön, berauschend, provokativ, elegant, atemberaubend – und so viel mehr!

Am Samstag, 5. Oktober und Sonntag 6. Oktober treffen sich im Friedrichsbau Varieté die Crème da la Crème der frivolen Unterhaltungskunst, internationale Artisten sowie Live Musik vom Allerfeinsten. Wir laden die spektaulärsten Showacts, um Ihnen die Sinne zu rauben. Schmeißen Sie sich in Schale und lassen Sie sich in eine andere Welt entführen – we come to burlesque you!

EINTRITT (inkl. Garderobe):

Premium-Ticket: 96€

PK1 72,00 €

PK2 62,00 €

PK3 52,00 €

Einlass ab 19 Uhr. Bewirtung ab einer Stunde vor der Show und in der Pause im Theatersaal. Während der Show findet kein Service im Saal statt!

VORVERKAUF:

Friedrichsbau Varieté

Siemensstraße 15 | 70469 Stuttgart

Tel: 0711 225 70-70 | Fax: 0711 225 70-75

tickets@friedrichsbau.de | www.friedrichsbau.de

Öffnungszeiten VVK:

Mo-Fr von 11-15 Uhr und Sa von 10-14 Uhr

(Außer an Feiertagen, Änderungen vorbehalten)

PARKEN:

Tiefgarage Mercedes-Benz Bank, Siemensstraße 7, 70469 Stuttgart

ÖPNV:

Haltestelle Pragsattel mit U6, U7, U15 vom Stuttgarter Hauptbahnhof; Haltestelle Maybachstraße mit U13 von Bad Cannstatt oder mit U6 vom Stuttgarter Hauptbahnhof