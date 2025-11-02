Stuttgart en Español #9 – El show de comedia stand-up en tu idioma

¡La Balada del Migrante – Stand-Up Comedy auf Spanisch!

Kommt vorbei, lacht, feiert und vernetzt euch mit anderen Latinos und Hispanos aus der Region – bei diesem fantastischen Stand-Up-Comedy-Abend, der seit 2024 die lateinamerikanische Comedy nach Stuttgart bringt!

Mit Top-Comedians aus Lateinamerika!

Über den Headliner:

Chadmax, bekannt als „El Sensei de la Comedia“, steht seit 2010 auf der Bühne und macht seit 2013 Stand-Up. Er gilt als einer der Pioniere des spanischsprachigen Stand-Ups in Deutschland.

Er hat bereits mit einigen der größten Comedy-Stars Lateinamerikas die Bühne geteilt – darunter La Cotorrisa, Ricardo O’Farrill, Alex Fernández, El Cojo Feliz, El Tío Rober, Adal Ramones, Franco Escamilla und viele mehr.

Seit 2022 ist Chadmax weltweit auf Tour, spielt in über 20 Ländern und bringt tausende Menschen zum Lachen – praktisch non-stop unterwegs!

Als erfahrener Stand-Up-Lehrer hat er den meisten spanischsprachigen Comedians in Deutschland und Umgebung das Handwerk beigebracht.

Er ist Host der Podcasts „Ninja Creativo“ und „Alemania en Español“ sowie Gründer des Kollektivs „The Comedy Fire“, das seit 2022 über 300 Stand-Up-Shows in Spanien und Deutschland auf die Bühne gebracht hat – Tendenz steigend!

Mit seinem neuen Programm „La Balada del Migrante“ präsentiert Chadmax zum ersten Mal eine Show voller Witz, Herz und Geschichten über das Leben zwischen den Welten.

Featuring:

Miguel Lobato

Dieser Mexikaner ist tagsüber Vater, nachts Comedian – mit typisch chilango-Humor und einer großen Portion Bühnenpräsenz.

Ein herausragendes Mitglied des Kollektivs „The Comedy Fire“ und Gewinner des Preises „Más Allá de la Comedia 2022“ bei den El Fuego de la Comedia-Awards.

Miguel tourt regelmäßig durch Europa und präsentierte 2025 seine erste einstündige Stand-Up-Show „Soy papá casada“.

⸻

Alebrujo

Comedian, Rapper, Schauspieler und Impro-Künstler – ein komplettes Bühnentalent mit beeindruckender Ausstrahlung, ansteckender Energie und viel Humor.

Gewinner des Preises „Más Allá de la Comedia“ 2023 & 2024 für seine einzigartige Kombination aus Rap und Stand-Up bei den El Fuego de la Comedia-Awards.

Einer der besten spanischsprachigen Stand-Up-Comedians der Region.

⸻

Ein Abend voller Lachen, Rhythmus und lateinamerikanischer Energie – authentisch, frech und mit ganz viel Herz.

¡Risas garantizadas – la comedia latina vive en Stuttgart!