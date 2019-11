Stuttgart. Golden Twenties Silvester Platin Party im Amici

Es gibt sie, die extravagante Party die man einfach erleben muss. Amici & Platin Party proudly present GOLDEN TWENTIES SILVESTER PLATIN PARTY 2020 Stuttgarts exklusivste Silvester Party.

Willk♡mmen zu

DINNER, DANCE & CELEBRATE.

BOULEVARD DER BEGEGNUNGEN.

Das allererste Fest des Jahres sollte auch das allergrößte sein.

AN SILVESTER LASSEN WIR ES KRACHEN.

SCHON VOR DEM FEUERWERK.

An kaum einem anderen Ort in Stuttgart lässt sich so unbeschwert in das neue Jahr hineinfeiern wie im Amici. Schließlich ist das ganze Haus in Festtagsstimmung. Sei dabei, wenn sich dieses Jahr wieder alle Anhänger des extravaganten Feierns im AMICI versammeln, um das Jahr 2020 glamourös willkommen zu heißen.

Hier treffen sich Gleichgesinnte, um bei lockerer Atmosphäre, einem sehr exklusiven Silvester-Menü, bester Musik und coolen Drinks, ein rauschendes Fest zu feiern.

Werde auch du Teil einer außergewöhnlichen Party. Eine Nacht, die du nicht vergessen wirst!

DRESSCODE: Ladies GLAMOROUS · Men BLACK SUIT

www.platin-party.com/dresscode

♬ Sound by 3 TOP DJs

♬ 2 Dance Floors

♬ Finest Mixed-Music & Club Classics, Dance & House, Best Black-Music & Reggaeton

♬ Never miss the chance to Dance

♥ Flirtfaktor 100 %

+ Amici. Die imposanteste Location & Top Hotspot in Stuttgart

+ Aufwendige Special Deko​ im Stil der legendären 20er Jahre

+ ​Zauberhafte Welcome-Animation

+ Black Carpet & Fotowand​

+ Veuve Clicquot Champagner-Empfang

​+ 3 Areas​

+ ​Fackeln und Kerzenschein

+ Beeindruckende Lichtshow

+ Dance Shows

+ Fireshows & Performance​

+ Einmalige Video-Animation

+ Goldener Konfetti-Regen

+ Stilvolles Ambiente und einzigartige Atmosphäre

+ Cocktail-Bar

+ Raucherlounge

+ Designerlounges

+ Live Act

+ Special Guest

+ Platin Party VIP-CARD Gewinnspiel​

+ Special Candy & Snacks

+ Traditioneller 0:00 Countdown

... und viele weitere Überraschungen​

