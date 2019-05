Stuttgart hat gewählt

Am 26. Mai wird der Gemeinderat in Stuttgart neu gewählt. Eine spannende Wahl, an die sich viele spannende Fragen anschließen: Wie geht es weiter mit den Großprojekten in der Stadt – vom Kulturquartier bis zum Rosensteinviertel? Welche Weichen stellt der Gemeinderat in Sachen Verkehr und Wohnen?

Viele Antworten stehen aus und für reichlich Gesprächsstoff ist gesorgt.Kurzvita:Jan Sellner wurde 1965 in Stuttgart geboren. Nach dem Abitur und dem Volontariat bei der Leonberger Kreiszeitung wechselte er 1988 ins Politikressort der Stuttgarter Nachrichten und erlebte von dort aus die politische Wende 1989. Von 1991 bis 1996 studierte er Politikwissenschaften, Neuere Geschichte und Philosophie in München und berichtete für die Stuttgarter Nachrichten als Korrespondent aus Bayern. 1997 kehrte er ins Politikressort der Stuttgarter Nachrichten zurück. 2001 bis 2015 war er Ressortleiter Landesnachrichten. 2015 wurde er Ressortleiter Lokales der Stuttgarter Nachrichten. Seit April 2016 leitet er gemeinsam mit Holger Gayer das Lokalressort der Gemeinschaftsredaktion aus Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten.

