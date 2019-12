Stuttgart im Schnee - StadtPalais Stuttgart

× Erweitern Foto: arge lola Stadtpalais

Stuttgart im Schnee? Meistens genauso eine Utopie wie Stuttgart am Meer. Viel zu selten zeigt sich der Kessel weiß bepudert von seiner vielleicht romantischsten Seite. So wie Stuttgart am Meer dem Element Wasser in den Sommermonaten einen neuen Raum gibt, so schafft Stuttgart im Schnee eine urbane Landschaft zum Rodeln und Spaß haben im Winter. Eine nachhaltige Metamorphose: Aus den Materialen von Stuttgart am Meer wird Stuttgart im Schnee gebaut – und setzt nun auch im Winter einen städtebaulichen Impuls, wie zur kalten Jahreszeit mehr Lebensqualität für die Stuttgarter*innen entstehen kann.

Größte Attraktion ist die fünfzehn Meter lange und fast zehn Meter breite Schlittenpiste, auf der mit dem eigenen Plastikschlitten oder einem Leihrodel die Stuttgarter Innenstadt zum Wintererlebnis wird. Den Schlittenhang setzt das studio umschichten mit einer urban-abstrakten Winterlandschaft rund um den frisch getauften Berggipfel PIZ PALAE in Szene.

Von Dezember bis März lädt das StadtPalais im Rahmen von Stuttgart im Schnee freitags bei Schneerauschen zu Musik und Drinks fernab des Weihnachtschaos ein. Hier kann entspannt ins Wochenende gerodelt werden. Während der Wintermonate thematisiert eine, der Installation zugehörige, Ausstellung im Freien die Auswirkungen des Klimawandels auf die Stadt Stuttgart und die Region. Wie veränderten sich Temperaturwerte im Verlauf der letzten Jahrhunderte? Welche Prognosen gibt es für die Zukunft?

Bei der Podiumsdiskussion Stuttgart ohne Schnee wird mit Aktivist*innen und Vertreter*innen aus Gesellschaft, Politik und Wissenschaft über den Klimawandel und die Folgen für Bürger*innen, die Landwirtschaft gesprochen und mögliche Lösungsansätze diskutiert. Das Highlight von Stuttgart im Schnee ist das Bergfest am 17. Januar 2020 bei dem mit Muff an den Händen, Schapka auf dem Kopf und wild tanzend die Winterkälte aus den verfrorenen Gliedern weicht.

ERÖFFNUNG

Am Samstag den 30.11.2019 eröffnet um 15 Uhr Dr. Fabian Mayer, Erster Bürgermeister der Stadt Stuttgart, feierlich die Stuttgarter Schlittenpiste und Dr. Torben Giese, Direktor des StadtPalais – Museum für Stuttgart, begrüßt alle Kinder, Familien und Rodelbegeisterte. Im Anschluss spricht Prof. Philip Kurz von der Wüstenrot Stiftung ein Grußwort. Zur Feier des Tages ist der Schlittenverleih kostenlos. Bei heißen Getränke und Musik kann man gemütlich verweilen und die Kids beim Rodeln anfeuern. Oder man schnappt sich selbst eines der diversen fahrbaren Untersätze von klassischem Popo-Rutscher, knallrotem Schneebob bis hin zum Snow Racer Pro, um sich waghalsig den Abhang hinab zu stürzen.

Stuttgart im Schnee wird in Kooperation mit der Internationalen Bauausstellung 2027 StadtRegion Stuttgart (IBA’27) und mit Unterstützung der Wüstenrot Stiftung umgesetzt.

Winterinstallation mit Schlittenverleih, 01.12.2019 bis 29.02.2020, Öffnungszeiten: Di – So 10 bis 18 Uhr, im Museumsgarten des StadtPalais – Museum für Stuttgart

Schlittenverleih zu den Öffnungszeiten im Museumsshop

Schneerauschen, Musik und Drinks, freitags 17 bis 22 Uhr, Museumsgarten

Bergfest, Freitag 17.01.2020, Museumsgarten

Stuttgart ohne Schnee, Podiumsdiskussion, Mittwoch 11.12.2019, 19 bis 21 Uhr

Stuttgart im Schnee, Ausstellung, 01.12.2019 bis 29.02.2020, Museumsgarten