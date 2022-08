Stuttgart in den Goldenen Zwanzigern

The Golden Twenties – Zeit des Wirtschaftsaufschwungs, der Emanzipation, der Experimente, der Lebenslust. Neben Berlin war Stuttgart in den 1920ern eine Hochburg des Aufbruchs! Heute – 100 Jahre später – erleben die wilden 20er ihr Revival.

So zum Beispiel mit dem „Triadischen Ballett“, das vom Künstler Oskar Schlemmer in Bad Cannstatt erschaffen und 1922 in Stuttgart uraufgeführt wurde. Die Figurinen sind heute in der Staatsgalerie Stuttgart zu sehen, aber auch im Kunstmuseum hängen Werke von großen Künstlern der 20er Jahre – darunter Otto Dix, Willi Baumeister und Adolf Hölzel. Architektonisch zeugen auf unserer Tour der Stuttgarter Hauptbahnhof, der Tagblattturm und das Kaufhaus Schocken von den „Golden Twenties“. Nicht fehlen darf natürlich die Musik der 20er Jahre, die heute im Jazzclub BIX gespielt wird. Welchen Ursprung der Name BIX hat, welchen weiteren Bezug Schlemmer zu Stuttgart hat und wo Sie darüber hinaus in Stuttgart die 20er Jahre Revue passieren lassen können erfahren Sie bei unserer Tour.