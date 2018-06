Stuttgart La fiesta española - Nr 7

Die Kultfiesta aus München ist wieder in Stuttgart unterwegs, dieses Mal in der Kultlocation: BOA. Noch nie bei LA fiesta española gewesen? Dann schaut Euch gerne unsere Bilder und Videos an, da wird mit nettem Publikum viel getanzt.

Seid Ihr der Meinung, dass ein bestimmtes Lied auf der Party nicht fehlen darf?

Schreibt uns einfach auf Facebook und wir werden es für Euch auflegen!!

DJ Rosenperales!

► SA. 28. Juli ab 22:00 Uhr in der Boa

► 2 DJ’s

► Spanische, lateinamerikanische und internationale Musikhits

► Bereis über 45 Fiestas in München, jetzt zum siebten Mal in Stuttgart.

► Tickets an der Abendkasse für 8 € erhältlich

www.facebook.com/djrosenperales

DJ Shak!

Fragen? Gerne an info@lafiestaespanola.de

http://boa-stuttgart.de/

Vuestros organizadores de LA fiesta española