„Stuttgart mi Amor“ – Das Latin Jazz-Festival #2 von Freitag 20. bis Montag 23. Sep-tember 2019 mit abendlichen Konzerten in der „Kiste“ und Workshops am 22.

Antonio Cuadros De Béjar hat exzellente Musiker eingeladen, die ein glänzendes Programm bringen werden.

20:30 Uhr Manhattan Vibes

Der im griechischen Kozani geborene Christos Rafalides kann sich nicht an eine Zeit erinnern, in der er nicht von Musik umgeben war.

Nach einem Stipendium am Berklee College of Music zog er nach Boston, wo er seinen Bachelor of Arts abschloss und bei Ed Saindon studierte. Sein Wunsch zu gedeihen brachte ihn nach New York City, um bei dem renommierten Jazz-Vibraphonisten Joe Locke an der Manhattan School of Music zu studieren. Christos beendete sein Mas-terstudium und begann, sich in die lebendige Jazzszene New Yorks zu vertiefen. In kurzer Zeit spielte er mit so bemerkenswerten Musikern wie Ravi Coltrane, Antonio Sanchez, Donny McCaslin, Hector Martignon und Ron Affif.

Er gründete "Manhattan Vibes", was seine starke Affinität zu Latin und anderer Weltmusik zeigt. Die selbstbetitelte CD zeigte die Talente des Grammy-Preisträgers John Benitez am Bass und Steve Hass am Schlagzeug, zwei der angesehensten jungen Spieler der zeitgenössischen Musikszene. Als besonderer Gast tritt auch der legendäre Trompeter Randy Brecker auf. In der Ausgabe 2002 Year In Review des Jazz Times-Magazins wurde die Aufnahme als "... eine der Top-Ten-Jazz-Aufnahmen des Jahres 2002" festgehalten.

22:00 Uhr Desde Adentro Hacia Hoy

CARLOS TRUJILLO ist ein in Deutschland lebender kolumbianischer Komponist und Pianist. Er studiert klassische Musik und Jazz. Im Jahr 2016 schloss er sein Masterstudium in Komposition und Arrangement an der Musikhochschule Mannheim bei Jürgen Friedrich ab.

Seine Musik wurde in Lateinamerika, Europa und den USA aufgeführt. Er zeichnet sich durch seine Kreativität und Flexibilität bei der Umsetzung verschiedener musikalischer Projekte aus.

Er arbeitet als Komponist, Arrangeur, Dirigent und Produzent.

Sein Projekt "the people jazz quintett" ist eines der gefragtesten und frischesten Vorschläge des Panoramas.

Manhattan Vibes: Christos Rafalides - Vibes, Antonio Cuadros De Béjar - Guitar, Christoph Dangelmaier - Bass, Daniel Messina - Drums

Desde Adentro Hacia Hoy: Joander Cruz - Flute, Benjamin Gerny - Trombone, Antonio Cuadros De Béjar - Guitar, Carlos Trujillo - Piano, Christoph Dangelmaier - Bass, Daniel Messina - Drums, Mario Maradei Gonzalez - Percussioni

http://www.cuadrosdebejar.de