„Stuttgart mi Amor“ – das Latin Jazz-Festival #2 von Freitag 20. bis Montag 23. Sep-tember 2019 mit abendlichen Konzerten in der „Kiste“ und Workshops am 22.

Antonio Cuadros De Béjar hat exzellente Musiker eingeladen, die ein glänzendes Programm bringen werden.

20:30 Uhr The Brazilian Styles of Felipe Silveira

Pianist und Performer, Lehrer (Open Studio Network Artist von BRS - Bra-zilian Rhythm Section), Arrangeur und Komponist.

Als Performer verfügt er über langjährige Erfahrung mit erfahrenen Musikern wie Hector Costita, Baptiste Herbin, Davy Mooney, Felipe Lamoglia, Ryan Keberle, Idriss Boudrioua, Daniel D 'Alcântara, Ademir Junior, Phil Degreg, Wilson Teixeira, Bob Wyatt und Michael Waldrop, David Spencer, Vinicius Dorin, Harvey Wainapel, Woody Witt, Otmaro Ruiz und Nailor "Proveta".

Begleitet hat er mehrere Interpreten wie Rosa Passos, Danilo Caymmi, Fatima Guedes, Leny Andrade, Zé Luiz Mazziotti, Claudio Nucci und Célia.

Als Produzent arbeitete er an João Alexandres Album "Across the Sea" mit, das Kollabo-rationen von Abraham Laboriel, Julio Figueroa, Rique Pantoja, Michel Leme, Hélio Delmiro, Leonardo Gonçalves und Rildo Hora umfasste.

22:00 Uhr “Con Alma & United” The New Son Mediterraneo

Ximo Tebar, Gitarrist, Lehrer, Komponist und Produzent, bietet eine geschmackvolle Fusi-on, die von Klassikern, methodischer Virtuosität und einer gewagten jazzistischen Innovation beeinflusst ist. Vor mehr als drei Jahrzehnten begann Ximo Tebar, seine eigenen Projekte zu promoten, bei denen Jazz mit mediterraner Musik verschmolzen wurde. Das Ergebnis seiner außergewöhnlichen Forschungsarbeit über die Verschmelzung von mediterraner Musik mit Jazz hat ihn als Schöpfer von "Son Mediterráneo" ausgezeichnet, einem Jazz-Sound mit flamenco-mediterranem Geschmack und Duft. "Jazz mit Meeresgeschmack". Dank seiner umfangreichen Diskographie (17 Alben als Leader), sowie seinen zahlreichen Auszeichnungen (2-mal in Folge Auszeichnung „Best National Jazz Soloist“ des Ministerium für Kultur 1989-1990. Zwei Auszeichnungen „Dexter Gordon Award“ von RTVE „Jazz Entre Amigos“ IAJE-Preis 1991 JAZZ Oscar® NEW YORK BILDUNG 2007, etc.), hat er hervorragende Kritiken erhalten. Vor allem die Moderne und der Eklektizismus seiner Musik brachten ihn dazu, einen besonderen Platz in der Welt des zeitgenössischen Jazz zu besetzen.

The Bazilian Styles of Felipe Silveira: Felipe Silveira - Piano, Lukas Pfeil - Saxophone, Antonio Cuadros De Béjar - Guitar, Christoph Dangelmaier - Bass, Daniel Messina - Drums,

Con Alma & United: Ximo Tebar Jazz - Guitar, Will Martz - Keys, Antonio Cuadros De Béjar - Guitar, Christoph Dangelmaier - Bass, Daniel Messina - Drums

http://www.cuadrosdebejar.de