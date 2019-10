In der Ausstellung „Stuttgart - Paris | urbane Bewegungsräume“ in der architekturgalerie am weißenhof vom 17.10. - 08.12.19 werden großformatige Zeichnungen gezeigt, die im Anschluss an das Seminar in einem Workshop unter der Leitung der französischen Architekten NP2F – den neuen Stars der Pariser Architekturszene – entstanden sind.

Hier haben sich die Studierenden mit der Wechselwirkung des Phänomens Sport auf die Stadt und den öffentlichen Raum auseinandergesetzt. Im direkten Vergleich zwischen Paris und Stuttgart wurden nicht nur das unterschiedliche Angebot im Zentrum und an der Peripherie der beiden Städte thematisiert, sondern vor allem das vorhandene Potential und die Entwicklungsmöglichkeiten der spezifischen Situationen vertiefend betrachtet.