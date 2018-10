Stuttgart Rebels – EHC Zweibrücken

Heiß auf Eis – Stuttgart Rebels Eishockey in der Eiswelt Ab dem 12.10.18 starten die Stuttgart Rebels in die neue Regionalligasaison Süd/West. Das Team um Trainer Pavol Jancovic hat sich einiges vorgenommen und peilt in dieser Spielzeit das Erreichen der Playoffs an.

Beinahe alle Spieler der letzten Spielzeit konnten gehalten werden und mit Janis Ersel hütet jetzt einer echter „Grizzly“ das Gehäuse. Ersel ist vom DEL Club Wolfsburg an den Neckar gewechselt. Mit Lutz Kästle aus der DEL 2, gekommen von den Freiburger Wölfen, konnte die Defensive hervorragend verstärkt werden und auch die anderen Neuzugänge aus der Slowakei und Schwenningen lassen die Rebels optimistisch in die Saison gehen. Auch sonst ist in der Eiswelt einiges geboten. Ein Spiel der Rebels verspricht Leidenschaft, bestes Entertainment und Eishockeyatmosphäre pur ! Der Stuttgarter Eishockey-Club und insbesondere seine Rebels freuen sich auf Ihren Besuch zu einem unserer packenden Heimspiele. In der A & M Lounge können die Spiele in beheizten Räumen direkt am Spielfeldrand verfolgt werden. Mit All-Inklusive und einem anschließendem Meet-and-Greet mit der Mannschaft wird der Besuch bei den Rebels zu einem besonderen Erlebnis. Über Stuttgart Rebels Die Wurzeln des Eishockey in Stuttgart gehen bis ins Jahr 1927 zurück. Derzeit höchstklassiger Verein ist der Stuttgarter Eishockey Club e.V., der unter dem Namen Stuttgart Rebels bekannt ist. Die Rebels sind ein Amateur-Eishockey-Team, das seit der Saison 2010/11 in der Regionalliga Süd/West spielt. Großen Wert legt der Verein auf ein professionelle Jugendarbeit, die bereits tolle Erfolge hervorgebracht hat. Die Eiswelt Stuttgart ist „home of the Rebels“ und bietet mit 1778 Stehplätzen und 169 Sitzplätzen allen Zuschauern und Fans die optimale Sicht aufs Spielfeld.