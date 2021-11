Stuttgart Rebels vs. SC Bietigheim Steelers Amateure

Eishockey! Hautnah! Action! Die Stuttgart Rebels Live erleben!

Bitte beachten Sie die Corona-Regeln: 3G-Plus (Genesen, Geimpft, PCR-Test) Maskenpflicht sowie die Erfassung der Kontaktdaten. Der Checkin mit der Luca-App wird unterstützt und empfohlen. Alternativ können die Kontaktdaten über ein Formular angegeben werden. Für Fragen wenden Sie sich bitte per E-Mail an tickets@stuttgarter-ec.de Kinder unter 10 Jahren sind frei im Stehplatzbereich. Leider könenn wie diese Freikarten nicht Online anbieten sind daher nur an der Abendkasse erhältlich. Das gleiche gilt für das Familienticket. Alle Information zu den Tickets finden Sie auf der Homepage unter https://rebels-stuttgart.com/tickets-preise Teilzahler bzw. Ermäßigt sind: Kinder/Jugendliche ab 10 Jahre Schüler, Studenten, Azubis, Rentner, Bufdies, Zivis mit gültigem Ausweis Inhaber Bonuscard der Landeshauptstadt Stuttgart Schwerbehinderte mit Ausweis Mitglieder Stuttgarter Eishockey-Club e.V. oder Stuttgarter Eishockey-Traditionsverein e.V.