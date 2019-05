Stuttgart und das Bauhaus

100 Jahre Bauhaus – das muss gewürdigt werden. Das Bauhaus steht dabei als Synonym für den Aufbruch in ein neues Zeitalter, das sich nicht nur mit Kunst sondern mit allen Lebensbereichen des Menschen befasst.

Der Vortrag setzt sich mit der Moderne in Stuttgart zu Beginn des 20. Jahrhunderts auseinander und setzt diese in Verbindung zum Bauhaus in Weimar und Dessau. Bekannte Stuttgarter Künstler wie Oskar Schlemmer und Johannes Itten, die in Stuttgart bei Adolf Hölzel an der Kunstakademie studierten, gingen zum Bauhaus. Das Bauhaus wiederum war in den 1920er Jahren an einigen Ausstellungen in Stuttgart beteiligt. Am prominentesten ist davon die Weissenhof-Ausstellung von 1927.

Referent(en):

Inge Bäuerle (Journalistin), Anja Krämer (Bauhistorikerin)

Moderation: Ursula Werner

treffpunkt 50plus

071135145930

info-tps@ev-akademie-boll.de