Stuttgart XXL – 5 Partys in einer Nacht mit den DJs Buffalo & Wallace

Stuttgart XXL – 5 Partys in einer Nacht

Die neue Party im LKA-Longhorn mit den Kult DJs Buffalo&Wallace

Jede Stunde eine andere Party – 5 Jahrzehnte Musik

Los geht es um 22 Uhr mit der 70er Disco Party. Neben Abba, Boney M., Bee Gees, Gloria Gaynor, Weather Girls und Donna Summer werden natürlich auch Kultsongs wie Highway to Hell, YMCA und Volare zu hören sein.

Punkt 23 Uhr gibt es kein Halten mehr bei: Der 80er Party. NDW Klassiker & Pop-Helden treffen auf New Wave & Synthie Pop. Eine Reise quer durch die schrillen 80er: Von Depeche Mode & a-ha über Falco & Nena, hin zu Madonna & Michael Jackson. Aber auch Hits wie Flashdance & Ghostbusters werden zu hören sein…

Ab 00 Uhr wollen wir dann komplett mit euch an die Decke hüpfen: 90er Party!! Wir zelebrieren das 1×1 der Boy- und Girl Group Hits (Backstreet Boys, Spice Girls..), spielen Luftgitarre zu Nirvana & Blink 182, tanzen Macarena und feiern ab zu Coco Jambo, Cotton Eye Joe und den Vengaboys.

Um 1 Uhr starten wir durch die Decke mit der 2000er Party! David Guetta & Avicii, Linkin Park & Chilli Peppers, Die Atzen & Lady Gaga, aber auch Songs wie Hangover, Danza Kuduro, Party Rock Anthem und Monster dürfen nicht fehlen.

Ab 2 Uhr tanzen & feiern wir zu aktuellen Hits: Die 2010er Party + aktuelle Hits! Ed Sheeran, Robin Schulz, Alle Farben, Pitbull, Taylor Swift, Harry Styles, Ski Aggu, Flo Rida, Drake, Cro, Macklemore, Daft Punk, Major Lazer, Marteria und vielen mehr! Aber auch EDM & Technobretter finden sich hier wieder!

und und und… bis zum Morgengrauen !!!