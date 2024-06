The 6th World Youth Arts Festival 2024

Shenzhen Dalton Xinhua School Polaris Choir

《Spring Day》《Chili Caliente》《WANGOLO》

Beijing Dongfangdecai School Choir

《Antiphonal Flowers Song》《Tama Tu》

The voice of Jinglun

《Die Jahreszeiten: Komm holder Lenz》《dashing away with a smoothing iron》《The Joy of Snowflakes》

《ubi caritas》《Toast pour le nouvel an》《TÚRÓT ESZIK A CIGÁNY》

Xi'an Qujiang No.5 Primary School

《Pride and Valour》《Arocknophobia》

Chongqing Mapleleaf International School Orchestra

《I love you China》《Kiki's Delivery Service》《Ten Masters in Two Minutes》

Baroque Youth Orchestra

《Thoughts of home》《farandole from L'Arlesienne suite No.2》

Yichang High-Tech Zone Golden Dongfang Junior High School Blasorchester

《Thriller》《Ode to the Red Flag》

Runfuture Youth Symphony Orchestra

《The Second Waltz》《Joy of the New Year》《Harry Potter》《Capriccio italien》《Die Entführung aus dem Serail》