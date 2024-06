Nick Masons's Saucerful of Secrets: Set The Controls Tour 2024

Nick Masons's Saucerful of Secrets haben vor sechs Jahren angefangen, frühes Pink Floyd-Material zu spielen. Am 8. Juli trägt der Gründungsschlagzeuger der britschen Rock-Legende diese Musik nach Stuttgart in die Liederhalle.

Nick Mason sagt: "Als ich wieder hinter dem Schlagzeug saß und wir anfingen, das frühe Pink Floyd-Material zu spielen, war das in vielerlei Hinsicht ein echtes Vergnügen. Viele der Stücke waren noch nie live gespielt worden und es hat uns allen sehr viel Spaß gemacht, sie auf der ganzen Welt aufzuführen. Die Möglichkeit zu bekommen, für eine weitere Tournee zurückzukehren, ist etwas, auf das die Band und ich gehofft hatten, also fühlt es sich gut an, zu sagen: "Wir sind zurück!"

Die 2018 gegründete Band Nick Masons's Saucerful of Secrets besteht aus Nick Mason, Gary Kemp, Guy Pratt, Lee Harris und Dom Beken und spielt das gefeierte und bedeutende Frühwerk von Pink Floyd, darunter Stücke aus der Ära von "The Piper At The Gates of Dawn" von 1967 bis zu "Obscured By Clouds" von 1972, darunter eine viel gelobte Wiedergabe des 23-minütigen Epos "Echoes".