Staatsorchester Stuttgart: 7. Kammerkonzert

Geheime Pfade

Werke von Felix Mendelssohn Bartholdy, August Klughardt und Ludwig van Beethoven

Felix Mendelssohn Bartholdy Klaviertrio Nr. 1 d-Moll, op. 49

August Klughardt Schilflieder für Oboe, Viola und Klavier, op. 28

Ludwig van Beethoven Streichquartett Nr. 2 e-Moll, op. 59

„Auf geheimem Waldespfade schleich' ich gern im Abendschein“, heißt es in einem von Nikolaus Lenaus Schilfliedern, die August Klughardt 1872 für Klavier, Oboe und Viola vertont hat. Lenaus Gedichte sind Ausdruck romantischer Seelenzustände, die sich in stimmungsvollen Naturbildern widerspiegeln. Auch Felix Mendelssohn Bartholdy ließ sich von den Dichtungen des österreichischen Romantikers gerne zu Kompositionen anregen. Von einer geheimnisvollen Atmosphäre durchdrungen, ist das Scherzo seines Klaviertrios Nr. 1, mit dem er an die Elfenmusik seines Sommernachtstraums erinnert. In diesem von Robert Schumann als „Meistertrio der Gegenwart“ bezeichneten Werk verbindet Mendelssohn Bartholdy die klassische Form mit romantischen Ausdrucksmitteln. Die Epoche der Romantik bahnte sich bereits in den Werken Beethovens ihren Weg. Sein Streichquartett Nr. 2 op. 59 ist von einer breiten Ausdruckspalette gekennzeichnet: von radikaler Wildheit bis hin zu sakral wirkenden Klängen. Letztere bestimmen das feierliche Adagio, das Beethoven laut seinem Schüler Carl Czerny einfiel, „als er einst den gestirnten Himmel betrachtete und an die Harmonie der Sphären dachte“.