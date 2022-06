Frühstücken für einen guten Zweck

Unter freiem Himmel mitten in der Stadt gemeinsam lachen, genießen und schwätzen – so geht es beim traditionellen "Stuttgarter Bürgerfrühstück" zu. Am meisten Spaß macht es im Freundeskreis, mit Kolleg:innen oder mit der Familie. In diesem Jahr lassen es sich die Gäste des Bürgerfrühstücks auf dem Wilhelmsplatz in Stuttgart-Mitte gutgehen. Wer sich hierfür einen eigenen Tisch reserviert, unterstützt damit automatisch einen guten Zweck: Alle Erlöse des Bürgerfrühstücks fließen in das Projekt „KuBUS“, das ist ein mobiles Atelier, das an verschiedene Schulen in Stuttgart fährt und die Kreativität benachteiligter Kinder fördert.

>> Weitere Infos & Tischreservierung: siehe Link "Zur Veranstaltungswebseite"