Less Than Jake kommen im Sommer nach Deutschland!

Die Ska-Punk-Maestros Less Than Jake sind dafür bekannt, bei schweißtreibenden Clubshows und euphorischen Festivalauftritten niemanden ruhig stehen zu lassen und allen im Raum auch Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Mit dem aktuellen Album "Silver Linings" festigt das Quintett auch nach zwei Jahrzehnten im Rock 'n' Roll-Zirkus weiterhin seine Überzeugungen. Im Sommer verschlägt es Less Than Jake für vier Shows nach Deutschland.

Das solltet ihr auf keinen Fall entgehen lassen!