Stuttgarter Comedy Clash

Der Comedy Clash geht 2026 in seine fünfte Staffel in der ARD – und setzt damit die Erfolgsgeschichte von Deutschlands interaktivstem Stand-up-Comedy-Wettbewerb fort. Was einst als Stuttgarter Kult-Show begann, hat sich längst zu einer der wichtigsten Plattformen für junge Comedy-Talente im deutschsprachigen Raum entwickelt: live, relevant, partizipativ und mitten in der heutigen Medienlandschaft. Produziert vom SWR in Ko-Produktion mit Endgame Entertainment und smile! producing, verbindet der Comedy Clash klassische Stand-up-Comedy mit Live-Event-Charakter, Streaming-Dynamik und Community-Interaktion. Die Liveshows finden erneut Im Wizemann in Stuttgart statt und werden parallel als interaktiver Livestream auf dem ARD-Twitch-Kanal ausgespielt.

Das Format: Live. Interaktiv. Community-getrieben.

Der Comedy Clash ist Deutschlands bislang einzigartiger interaktiver Stand-up-Wettbewerb: Comedians aus ganz Deutschland – von vielversprechenden Newcomer:innen bis zu etablierten Rising Stars – treten in einem mehrstufigen Wettbewerb gegeneinander an. Über Vorrunden, Halbfinale und ein großes Jahresfinale entscheidet das Publikum live, wer weiterkommt und am Ende den Titel gewinnt. Nicht nur die Zuschauer:innen im Saal stimmen ab – auch die Community im Twitch-Stream entscheidet live mit. So wird aus einer Comedy-Show ein echtes partizipatives Event, das sich nicht wie eine klassische TV-Aufzeichnung anfühlt und den Comedy Clash zur vermutlich „livigsten“ TV-Show der ARD macht.

Hosts & Moderation 2026

Auch in Staffel 5 bleibt der Comedy Clash seinem bewährten Host-Konzept treu und verbindet so klassische Stand-up-Kompetenz mit der Energie und Spontanität der Streaming- und Creator-Szene:

Marvin Endres moderiert erneut alle Shows auf der Bühne. Als Gründer von Endgame Entertainment und langjähriger Veranstalter des Comedy Clash steht er wie kaum ein anderer für die Förderung der jungen deutschen Stand-up-Szene.

Er wird jede Show auf der Bühne von einem wechselnden Special Guest als Co-Moderator begleitet – von etablierten Comedy-Größen bis zu markanten Stimmen der Gegenwart.

Im digitalen Raum übernimmt wieder Reeze das Twitch-Hosting und bekommt pro Folge einen wechselnden Co-Host aus dem Creator- und Streaming-Universum an die Seite.

Plattform für Vielfalt & neue Stimmen

Der Comedy Clash steht für Vielfalt – in Comedy-Stilen ebenso wie bei den Künstler:innen. Genau darin liegt seine Relevanz für die Kulturlandschaft: Comedy wird hier nicht als eindimensionaler Gag-Lieferant verstanden, sondern als zeitgemäße Kunstform, die intelligent, progressiv, persönlich und gesellschaftlich relevant sein kann. Oder wie Marvin Endres es formuliert: „Für eine lebendige, bunte Kulturlandschaft ist es entscheidend zu zeigen, dass Humor ein breites Spektrum bedient – intelligent, progressiv und offen für neue Perspektiven.“

Eine Erfolgsgeschichte mit Zukunft

Mit über zwölf Jahren Veranstaltungshistorie ist der Comedy Clash längst eine Institution. Künstler wie Özcan Cosar oder Chris Tall feierten hier frühe Erfolge. In den vergangenen ARD-Staffeln hat sich das Format endgültig als Sprungbrett für Karrieren etabliert – mit wachsender Reichweite durch Mediathek, Social Media und Twitch. EMMVEE, der Gewinner der 1. Staffel, hat inzwischen ein eigenes Format im SWR (TryOut) und moderiert die deutsche Version des bekannten Interview-Formats „Hot Ones“. Die 5. Staffel 2026 ist der perfekte Startpunkt für genau solche Erfolgsgeschichten: Als Medienereignis, Talentplattform, Live-Show und Community-Treffpunkt – und als Ort, an dem die Zukunft der deutschen Comedy sichtbar wird.