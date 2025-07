In einer von Miguel Ángel konzipierten, groß angelegten Choreografie stellen sich die vier bailaoras vor bevor jede Einzelne in einem großen Solo ihr Können, Leidenschaft und pure Lebensfreude zeigt.

Die vier live Musiker tragen dieses Werk sicher und virtuos um die „Gala flamenca de mujeres“ für alle Beteiligten unvergessen zu machen. In der Probenzeit in Stuttgart entstand dieses ungewöhnliche künstlerische Zusammentreffen so verschiedener Künstler, die sich gemeinsam auf dieses Wagnis eingelassen haben.

Tanz: Carmen Camacho, Laura Funez, Araceli Munoz, Sara Luque | Gitarre: Antonio Espanadero, Fernando de la Rua | Gesang: Carmen Fernández, Momi de Cádiz | Idee, Künstlerische Leitung: Miguel Ángel Espino | Ton: Alex Katsaros Licht: Dominik Schwahn | Foto: Ruperto Leal | Produktion: Stuttgarter Flamenco Festival gUG