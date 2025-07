Stuttgarter Flamenco Festival

„Als Kind schloss ich mich immer in meinem Zimmer ein und zog den grünen Rock meiner Mutter an. Ich schmückte mein Haar mit Blumen, legte Make-up auf und tanzte heimlich. Außerhalb dieser vier Wände war dieser Tanz undenkbar“.

Aus dieser intimen Kindheitserinnerung heraus entsteht ¡VIVA! in einer Situation, in der die gesellschaftlichen und künstlerischen Regeln dem Künstler vorschreiben, sich dem Geschlecht entsprechend zu zeigen. Nachdem die Illusion, das Verlangen und das Bedürfnis isoliert wurden und jahrelang im Schweigen verharrten, sieht ¡VIVA! das Licht und erinnert sich an diese Momente. Sie lässt die Tür offen, die das Private vom Öffentlichen trennt.

Ein Schrei nach der Freiheit der Verwandlung, die nicht immer eine Art der Maskierung bedeutet, sondern eher eine Nacktheit.

Im Zeichen des Festes stellt Liñán die Pluralität des Tanzes, die verschiedenen Formen und die Einzigartigkeit eines jeden von ihnen vor. Mit sechs Tänzern, die dieses faszinierende Universum des Transvestismus erforschen und erkunden und so den formalen Teil dieser Identitäten, die unsere eigene Natur ausmachen, offenlegen werden.