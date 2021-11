Unter der Leitung von Rainer Johannes Homburg singen die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben bekannte und beliebte Chorwerke zu Advents- und Weihnachtszeit.

Als ältester Knabenchor im Südwesten Deutschlands leisten die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben mit ihren rund 200 jungen Sängern wertvolle Arbeit im Bereich der musikalischen Bildung und Förderung. Sie prägen als kirchliche Kulturinstitution das musikalische Leben Stuttgarts in besonderer Weise und zählen zu den künstlerisch anerkannten Ensembles ihrer Art. Das Repertoire richtet sich an der geistlichen Vokalmusik aus und beinhaltet sowohl A-cappella-Werke vom Frühbarock bis zur Gegenwart als auch Oratorien, Passionen und Kantaten.

Der Chor wurde im Jahr 1900 vom Unternehmer Paul Lechler nach Vorbild des Thomanerchores Leipzig und des Dresdner Kreuzchores gegründet. Seitdem werden Jungen und junge Männer im Alter von fünf bis etwa fünfundzwanzig Jahren unter den Aspekten »Begabung – Förderung – Herausforderung – Können – Gemeinschaft« musikalisch ausgebildet. Mit dem besonderen Klang eines Knabenchores tragen die Stuttgarter Hymnus-Chorknaben in jährlich rund 50 Konzerten und Gottesdiensten zur kirchenmusikalischen Vielfalt ihrer Heimatstadt bei und sind auf Konzertreisen regelmäßig auch im In- und Ausland zu hören.

Junge Besucher: Schüler, Auszubildende, Studierende, Bundesfreiwilligendienstleistende, FSJler bis 29 Jahre erhalten Karten zum Preis von 8,00 € im Vorverkauf in den Kategorien B, C, D; an der Abendkasse für alle Plätze nach Verfügbarkeit.

Diese Vorstellung wird über das Programm Neustart Kultur durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.