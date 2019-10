Stuttgarter Jazztage 2019: Malstrom

Malstrom - Der Reiz des Risikos am Rande des Wirbels

Ein wirbelnder Sog der in einem erloschenen unterirdischen Riesenvulkan verschwindet. Es ist ein ewiges Wechselspiel zwischen dem Abstürzen in die unendliche Tiefe des Meeres und dem Reiz des Risikos am Rande des Wirbels die Gefahr zu genießen. Sicherheit gibt es in jedem Fall nicht. Fische und anderes Meeresgetier meiden instinktiv die Nähe des Strudels, Menschen hingegen werden immer wieder Opfer ihrer nicht zu bezähmenden Neugier und wagen sich zu nahe heran.

Gewinner des internationalen Biberacher Jazzpreises 2018

Gewinner der internationalen Getxo Jazz Competition 2017

Gewinner des europäischen Burghauser Jazzpreises 2015

Florian Walter – Saxophone

Axel Zajac – Guitar

Jo Beyer - Drums

Shannon Barnett Quartett - Feurig bis düster und schrullig humorvoll

Vor ihrem Umzug nach Köln, um eine Stelle in der WDR Big Band anzutreten, lebte Shannon Barnett in Melbourne und New York. Dort spielte sie mit Musikern wie Darcy Jamesʼ Secret Society, Kurt Rosenwinkel, Ralph Alessiʼs SIM Big Band, Jon Faddis and Charlie Haden. Umtriebig in der ansässigen Jazzszene hat sie sich schon vor ihrer Kündigung beim WDR aber bereits ein Quartett aus hochkarätigen Improvisatoren zusammengestellt. Das Quartett bilden neben Shannon die außergewöhnlichen Musiker Stefan Karl Schmid am Saxophon, David Helm am Bass und Fabian Arends am Schlagzeug.

Zu den zahlreichen Auftritten ihres Quartetts zählen Konzerte auf dem Kölner Acht Brücken Festival, dem Winterjazz Festival Köln und dem Peng Festival in Essen. In 2016 machte das Quartett eine erfolgreiche Konzertour nach Australien und war auch als Finalisten des neuen deutschen Jazz Preises nominiert. Ihre neues Album ‘Hype’ wurde in September 2017 auf Double Moon/Challenge Records International veröffentlicht.

Shannon Barnett - Trombone

Stefan Karl Schmid - Tenorsaxophone

David Helm - Bass

Fabian Arends - Drums