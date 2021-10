Musiker und ihre Wurzeln, ihre Verbundenheit mit den alten Liedern und Weisen ihres Landes führt das Stuttgarter Kammerorchester auf eine seltene Reise von Finnland über Argentinien nach Norwegen. Finnische Volkslieder erklingen bei Pehr Hendrik Nordgren, der in Kaustinen, dem Zentrum der Volksmusik Finnlands zu Hause war und sich insbesondere Kompositionen für Streichern widmete. Dass im fernen Argentinien Astor Piazzolla mit seinem Tango Nuevo die alten Traditionen grundlegend revolutionierte, steht außer Frage. Doch schwingt in jedem seiner Tangos immer die unverkennbar schwermütige und leidenschaftliche Volksseele seines Landes mit. Zurück in Nordeuropa: Edvard Grieg hatte sich für sein Streichquartett g-Moll das großes Ziel gesetzt, die eigene norwegische Folklore mit klassischen Musikformen zu verbinden. So beginnt er das Werk mit einem Motto aus seinem Spielmannslied und legt nach eigener Aussage voll Leidenschaft sein „Bestes, Innerstes“ in diese Musik. In diesem Konzert rücken Nord und Süd zusammen – auf einen Tango am Nordkap!