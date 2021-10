Das Stuttgarter Kammerduo hat sich bereits 2010 gefunden. 2015 wurden die jungen Künstler als Stipendiaten in den Yehudi Menuhin Verein Live Music Now Stuttgart aufgenommen. 2019 folgte die Auszeichnung als Preisträger beim Internationalen Anton Rubinstein Kammermusikwettbewerb. Rosa Neßling gewann als Solistin nationale und internationale Wettbewerbe und sammelte darüber hinaus Orchestererfahrungen in den 1. Violinen u.a. beim Staatsorchester Stuttgart und den Sinfonieorchestern des MDR und SWR. Sebastian Fritsch gewann 2019 den Deutschen Musikwettbewerb mit Publikumspreis und ist 1. Preisträger des TONALi Cellowettbewerbs. Als Solist mit Orchester trat er u.a. mit dem Mariinsky Orchester St. Petersburg, der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen und dem Stuttgarter Kammerorchester auf. Wie sehr die Komponisten des 20. Jahrhunderts in der Tradition verwurzelt waren und wie unterschiedlich sie die Strömungen der Zeit aufgriffen, das wird im präsentierten Programm ganz deutlich.

Pas de Deux

Werke von Ignaz Pleyel, Reinhold Glière, Friedrich Kummer,

Ludwig van Beethoven, Fritz Kreisler, Maurice Ravel und Johan