Stuttgarter Kammerorchester: Greatest Clicks

Das SKO spielt, wie es Euch gefällt! … nämlich die Greatest Hits mit den meisten Klicks der SKO-Stücke auf Spotify: von millionenfach gestreamten immergrünen Barock-Klassikern wie Bachs Air, Pachelbels Kanon (nein, es ist nicht das einzige Werk dieses Komponisten) oder Vivaldis knackfrischen Vier Jahreszeiten über Kronjuwelen der Wiener Klassik bis hin zu Klassikern der Zukunft, zu denen allen Prognosen nach Valentin Silvestrovs meditative Werke zahlen werden – nicht zuletzt dank solcher Referenzaufnahmen, wie sie das Stuttgarter Kammerorchester liefert. Und das Beste daran? Die Musik der Sternstunde kommt handgemacht, in Echtzeit und in Farbe von einem Spitzenensemble, dessen selbstgestecktes Ziel es schon lange vor der Digitalisierung war und immer sein wird, die ganze Welt mit Klassik und Klassikartigem bekannt zu machen. Sie wird musikalisch moderiert von einem, dessen erster aufrechter Gang nach eigenen Angaben direkt zum Klavier führte. Heute ist er nicht nur ein mit Preisen überhaufter Kabarettist, Entertainer und „Klaviator“ mit unzähligen Shows in Funk und Fernsehen, sondern er hat auch ein gewaltiges Output an immer selbstgeschriebenen Liedern und Texten auf Lager: Lars Reichow. „Diesen Mann muss man einfach live erlebt haben!“ (Rhein-Neckar-Zeitung)

Interpreten

Lars Reichow . Moderation und mehr

Susanne von Gutzeit . Leitung

Stuttgarter Kammerorchester

Programm

Antonio Vivaldi

Die Vier Jahreszeiten (Auszüge)

Johann Pachelbel

Kanon und Gigue D-Dur

Valentin Silvestrov

Larghetto (aus: 4 Postludes for Piano and String Orchestra)

Hymn

Johann Sebastian Bach

Air (aus: Orchestersuite Nr. 3 D-Dur BWV 1068)

und weitere Werke

19:30 Uhr Konzerteinführung mit Lars Reichow und Markus Korselt

Nach dem Konzert Afterglow mit Live-Musik