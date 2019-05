Stuttgarter Kammerorchester: Local Heroes

Warum „Local Heroes“? Nun, ein lokaler Held kann durchaus auch eine internationale Größe sein. Eine solche ist natürlich der Karlsruher Wolfgang Rihm, der zu den bedeutendsten Tonschöpfern der Gegenwart gehört.

Eine solche war der gebürtige Böhme und spätere Wahlfranzose Anton Stamitz, der wie sein Vater Johann und sein Bruder Carl zu den Größen der „Mannheimer Schule“ zählt. Ignaz Holzbauer war Wiener, aber legendär wurde er als Hofkapellmeister in Stuttgart und Mannheim. Weit gereist war auch der Mannheimer Violinvirtuose Friedrich Eck. In die Spätromantik springen wir mit dem Württemberger August Halm, der sein reiches Musikerleben 1929 in Thüringen beschloss. Dass ein Konzert, welches in zwei Stücken die Nacht im Titel trägt, auch damit was zu tun hat, ist zu erwarten.

Anton Stamitz: Zwei Streichersinfonien

Ignaz Holzbauer: „Notturno“

Friedrich Eck: Konzert für zwei Violinen

August Halm: Streichersinfonie d-Moll

Wolfgang Rihm: „Nachtordnung“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kulturgemeinschaft Stuttgart e.V.

www.kulturgemeinschaft.de