Stuttgarter Kammerorchester: Philosophie und Musik

Die moldawische Geigerin Alexandra Conunova, Preisträgerin des Joseph Joachim-Wettbewerbs und des Internationalen Tschaikowski Violinwettbewerbs, ist mit Bernsteins Violinkonzert zu erleben.

Denn diese Abendmusik nach jenem Buch, welches die Grundlage der abendländischen Philosophie bildet, ist eine neue Variante des Virtuosenkonzerts. Da laut Beethoven Musik „höhere Weisheit“ ist als „alle Wissenschaft und Philosophie“, handelt es sich dabei nicht um einen tönenden Traktat, sondern um eine farbige Phantasie. Der Lette Vasks will in seiner Musik „der Seele Nahrung geben“ und die „geistige Dimension“ bewahren. Der Titel „Musica adventus“ verrät, dass es Vasks um Spiritualität geht. Um stürmende und drängende Spiellaune geht es in CPE Bachs Orchestermusik und dies ist eine festliche Ouvertüre zu einem „philosophischen“ Programm.

Konzerteinführung um 19.15 Uhr