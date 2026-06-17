Stuttgarter Kammerorchester: Schöpfung Bach

„Die Musik Bachs scheint ewig zu sein, wie eine Naturerscheinung, wie die Natur selbst. Darin liegt die unglaubliche Lebendigkeit der Kunst Bachs, ihre Größe und Unveränderlichkeit in der Zeit.“ (Tadeusz Szeligowski, Komponist)

Sie ist das pure Leben. Für Johann Sebastian Bach spiegelt die Musik mit ihren Harmoniegesetzen die Ordnung der Schöpfung und ist selbst Teil des großen Ganzen. Sie kann Vogelstimmen, Blitz und Donner, Lachen und Weinen imitieren und zugleich Geist, Gefühle und Gewissen der Menschen leiten. Bei Bach, dem „Leonardo da Vinci“ der Musik, sind höchste Kompositionskunst und leidenschaftlicher Entdeckerdrang zwei Seiten einer Medaille. In den Brandenburgischen Konzerten experimentiert er z. B. mit verschiedensten Soloinstrumenten. Sie seien ein „Abbild der Schöpfungsvielfalt“, so Sven Helbig, „besonders durch die Vielfalt an Instrumentenkombinationen.“ Der Elektronik-Künstler stellt den Brandenburgischen Nr. 2–5 mehrere Zwischenspiele zur Seite, in denen er ebenfalls Ordnungsprinzipien der Natur auf elektronische Musik überträgt und daraus eine zeitgenössische Soundsynthese schafft. Nach der Sternstunde „Local Heroes 4.0“ und der Weltpremiere „Holo Harmonies“ freut sich das SKO mit Chefdirigent und Violinist Thomas Zehetmair nun auf einen weiteren Meilenstein mit Helbigs Kunst. „Mit Sven Helbig kann man die Bewegung des Universums hören.“ (Webzine „Drowned in Sound“)

Interpreten

Thomas Zehetmair . Violine & Leitung

Sven Helbig . Live-Elektronik

Stuttgarter Kammerorchester

Programm

Johann Sebastian Bach

Brandenburgisches Konzert Nr. 3 G-Dur BWV 1048

Brandenburgisches Konzert Nr. 5 D-Dur BWV 1050

Brandenburgisches Konzert N. 4 G-Dur BWV 1049

Brandenburgisches Konzert Nr. 2 F-Dur BWV 1047

mit Interludien von Sven Helbig