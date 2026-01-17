Stuttgarter Kammerorchester: Tanz unter Sternen

Mit einer Melodie aus dem Mittelalter eröffnen das Stuttgarter Kammerorchester und Nils Mönkemeyer, der Leitstern des Abends, den Reigen. „Wie ein mächtiger Windstoß“, so die Mystikerin Hildegard von Bingen, solle ihr Hymnus klingen. Berauschende Klänge aus Renaissance und Barock von Dowland über Bach, Boccherini, Veracini, Vivaldi und Avison, fast alle in nachtblauem Moll gehalten, bilden den inneren Kreis. Die Intensität wird noch gesteigert: Als Abschluss wählt Mönkemeyer, bekannt für seine kunst- und fantasievollen Konzertprogramme, ein Glanzstück der polnischen Musik. Grażyna Bacewicz’ Concerto von 1948 schafft mühelos den Spagat zwischen Neoklassizismus und modernen Rhythmen. Über Nils Mönkemeyer heißt es u.a. im Bayerischen Rundfunk: „Die Klangvielfalt, die (er) aus seiner Viola herausholt, ist mal unverschämt entfesselt, dann zart wie durch einen Schleier, dann wieder schnurgerade.“ Mehr noch: er sei „die Galionsfigur unter den Bratschisten“.

Interpreten

Nils Mönkemeyer . Viola & Leitung

Stuttgarter Kammerorchester

Programm

Hildegard von Bingen

Ignee Spiritus

Johann Sebastian Bach

Contrapunctus Nr. 4 aus der Kunst der Fuge BWV 1080

Improvisation

John Dowland

Lachrimae Antiquae für Viola und Streicher

Antonio Vivaldi

Violinkonzert h-Moll RV 390 (für Viola)

II. Larghetto

Luigi Boccherini

Musica Notturna delle Strade di Madrid

Francesco Maria Veracini

Ouvertüre in g-Moll

I. Allegro

Antonio Vivaldi

Konzert g-Moll RV 495 für Viola, Orchester und Basso Continuo

Charles Avison

Concerto Grosso Nr. 3 d-Moll (nach Scarlatti)

Grażyna Bacewicz

Konzert für Streichorchester

„Weil die Bratsche von allen Streichern vielleicht am meisten zwischen den Stimmlagen und Registern schwebt, eignet sie sich am besten dafür, farbliche Zwischentöne zu zeichnen. Sie kommt der menschlichen Stimme sehr nah.“ (Nils Mönkemeyer)