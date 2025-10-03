Stuttgarter Kammerorchester: Tempo, Tanz, Furore

Interpreten

Thomas Zehetmair . Leitung

Stuttgarter Kammerorchester

Programm

Ludwig van Beethoven

Symphonie Nr. 7 A-Dur op. 92

Symphonie Nr. 8 F-Dur op. 93

18:45 Uhr Konzerteinführung mit Thomas Zehetmair und Markus Korselt

„Baumwolle in den Ohren am Klawier benimmt meinem Gehör das unangenehm Rauschende.“ (Beethovens Notiz auf der 1. Seite des Skizzenbuches zur 7. und 8. Symphonie)

Die Siebte wird Beethovens bis dahin größter Erfolg. Das Allegretto muss bei der Uraufführung 1813 sogar wiederholt werden. Man fragt sich zwar, wie ein schon fast tauber Komponist dieses Klangkraftwerk am Dirigentenpult in Schach halten kann. Das Orchester aber, hochkarätig mit Kollegen wie Salieri und Spohr und Virtuosen wie Schuppanzigh besetzt, packt den Stier bei den Hörnern. Das Publikum jubelt, die Kritik dichtet euphorisch und die Nachwelt liefert geradezu filmreife Deutungen: Tanz, antikes Bacchanal, Heimkehr nordischer Krieger, südländische Maskerade oder gar Antwort auf Napoleon… Gleich danach komponiert Beethoven die Achte, in jenem schicksalhaften Sommer 1812, als er den Brief an die leider verheiratete „unsterbliche Geliebte“ schreibt. Nummer 8 war ursprünglich in der Gestalt eines Klavierkonzerts gedacht. Erst macht sie „keine Furore“. Doch dann wird sie umso mehr geliebt für all ihre Eigenheiten, das Anti-Pathos, den Humor, das ironische Spiel mit dem „Als ob“. Im 4. Teil des „Beethoven-Projekts“ zeigen Chefdirigent Thomas Zehetmair und das SKO das ungleiche Zwillingspaar 7 und 8 von seiner explosivsten und tiefgründigsten Seite.