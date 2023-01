Leitung: Jörg Widmann

75 Jahre nach seiner Gründung sieht sich das Stuttgarter Kammerorchester (SKO) als kulturelle Instanz in einer Doppelrolle. Unter der Leitung von Chefdirigent Thomas Zehetmair und Jörg Widmann als Künstlerischem Partner sowie des Geschäftsführenden und Künstlerischen Intendanten Markus Korselt heißt es, die Tradition zu bewahren und gleichzeitig klangliche und programmatische Maßstäbe für die Zukunft zu setzen. Ein reiches, die Jahrhunderte überspannendes Repertoire vom Barock bis hin zu Kompositionsaufträgen sowie selbstbewusste Genreüberschreitungen mit Jazz und elektronischer Musik in aufregenden Formaten und Projekten nah am Publikum machen es zu einem der versiertesten Klangkörper der Musikwelt.

Jörg Widmann gehört zu den aufregendsten und vielseitigsten Künstlern seiner Generation. Ausgebildet von Gerd Starke in München und Charles Neidich an der Juilliard School New York war Widmann 16 Jahre lang selbst Professor für Klarinette an der Freiburger Musikhochschule­. Komposition studierte Jörg Widmann u.a. bei Kay Westermann und Wilfried Hiller. Er war Residenzkünstler zahlreicher Orchester und Festivals wie dem Lucerne Festival oder den Salzburger­ Festspielen. Das Konzerthaus Wien, die Alte Oper Frankfurt und die Kölner Philharmonie­ widmeten Widmann in den ver­gangenen Jahren Komponistenportraits. Seit 2017 bekleidet Widmann einen Lehrstuhl für Komposition an der Barenboim-Said Akademie Berlin.