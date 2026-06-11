Stuttgarter Kammerorchester

Edvard Grieg: Aus Holbergs Zeit. Suite im alten Stil für Streichorchester op. 40

Jacob Mühlrad: "Helix" für Klarinette und Streichorchester

Goran Fröst / Martin Fröst: Nomadic Dance Nr. 1

Johannes Brahms: Ungarischer Tanz Nr. 1 g-Moll (arrangiert für Klarinette und Streichorchester)

Arnold Schönberg: Verklärte Nacht op. 4 für Streichorchester nach dem Sextett für 2 Vl., 2 Va. u. 2 Vc.

Mit Martin Fröst (Klarinette, Leitung)