Stuttgarter Kickers vs. 1.FC Rielasingen-Arlen

Die Stuttgarter Kickers nehmen mit einem Team aus jungen Talenten und routinierten Spielern aus der Region einen erneuten Anlauf in der Oberliga Baden-Württemberg, um den Wiederaufstieg zu schaffen.

Dabei soll das GAZi-Stadion auf der Waldau als Heimspielstätte eine Festung bleiben - dank dem sagenhaften Support der ca. durchschnittlich 2.500 treuen Anhänger. Sei bei den Heimspielen dabei und unterstütze das Team – AUF DIE BLAUE!

Wo Lachshäppchen noch Stadion-Würste sind und sich Fan-Schals um die Herzen wickeln: Willkommen beim SV Stuttgarter Kickers! 1899 gegründet, führt der blaue Traditionsverein aus Degerloch unter der imposanten Kulisse des Stuttgarter Fernsehturms ein abwechslungsreiches Vereinsleben: von der Bundesliga-Zugehörigkeit bis hin zum DFB-Pokalfinale und dem zwischenzeitlichen Abstieg in die Oberliga. Seit 1905 und damit so lang wie kein anderer Fußball-Verein in Deutschland, tragen die Kickers ihre Heimspiele nun schon am gleichen Platz auf der Waldau aus. Wer die Kickers einmal live im GAZi-Stadion auf der Waldau miterlebt hat, weiß was reinen Fußball auszeichnet: Die pure Leidenschaft!