Stuttgarter Kinderfest 2026

Das 10. Stuttgarter Kinderfest lädt mit einem kunterbunten Mix aus kostenfreien Spiel- und Mitmachangeboten sowie einem interkulturellen Bühnenprogramm auf den Marktplatz, in die Kirchstraße und auf den Schillerplatz ein. Der Eintritt ist frei!

Gemeinsam feiern, spielend die Vielfalt Stuttgarts entdecken und bei nicht-kommerziellen Mitmachangeboten einen schönen Tag an der frischen Luft erleben: Nachdem das ursprünglich für Ende Juni geplante Fest aufgrund der extremen Hitze abgesagt wurde, wird das Fest nun am 27. September 2026 nachgeholt. Das Deutsch-Türkische Forum, das Kinderbüro der Stadt Stuttgart, der Stadtjugendring, die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft und die Sportkreisjugend laden zu diesem kunterbunten Fest für Kinder und Familien im Herzen der Stadt ein.

Unter dem Motto „nicht-kommerziell – interkulturell – inklusiv und nachhaltig" bieten zahlreiche Vereine und Organisationen ein vielseitiges Angebot an Spiel und Spaß, Aktions- und Bastelständen, ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm, eine Tombola und natürlich Essen & Getränke. In Kooperation mit dem Wissenschaftsfestival der Stadt Stuttgart bereichern in diesem Jahr außerdem spannende Mitmachangebote zum Forschen und Entdecken das Programm, bei denen Kinder spielerisch experimentieren und die Welt erkunden können.

Gebärdensprachdolmetscherinnen begleiten das Bühnenprogramm.