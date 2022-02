Fabio Stassi im Dialog mit dem Autor, Richter und Journalisten Alessandro Bellardita

Der erste Band einer neuen Krimireihe mit dem römischen Detektiv Vince Corso. Vince Corso geht einer bizarren Profession nach: Er ist Bibliotherapeut. In seinem Studio in der Via Merulana empfiehlt er den Klienten die passende Lektüre, quer durch die Genres, einmalig und originell, um ihnen einen Ausweg aus ihren Leiden aufzuzeigen.

Eine Veranstaltung des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart, des Merlins, des Verlages Edition Converso und des Vereins “Freunde des Italienischen Kulturinstituts Stuttgart e.V.”. Im Rahmen der “Stuttgarter Kriminächte 2022”. In italienischer und deutscher Sprache.

Anmeldung beim Italienischen Kulturinstitut:

0711 / 16 28 10